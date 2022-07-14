Шмигаль закликав корейський бізнес, який покинув рф, переходити в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у відеозверненні до учасників конференції "Азійське лідерство" закликав корейський бізнес, який покинув ринок рф, переносити виробництво в Україну. Він зазначив, що Республіка Корея може відігравати помітнішу роль у зусиллях світового співтовариства з допомоги Україні, передає УНН.
Цитата
"москва вже була змушена щонайменше вдвічі збільшити видатки на свою армію, а тому необхідно перерізати грошовий потік, який агресор отримує від торгівлі та податків іноземних компаній. Це завдання для всіх демократичних країн світу, і ми сподіваємося, що Республіка Корея підтримає таку позицію", - зазначив прем'єр-міністр.
Деталі
Шмигаль заявив, що бізнес із росією стає "токсичним", а корейські корпорації, які продовжують працювати там та сплачувати податки, так чи інакше фінансують війну в Україні. Він також запропонував корейським компаніям, які пішли з російського ринку завдяки міжнародним санкціям, перенести своє виробництво до України.
"Запрошуємо корейський бізнес, відомий в усьому світі, долучитись до відбудови України та стати важливою складовою нашого майбутнього", - підсумував прем'єр-міністр.
Нагадаємо
За словами Дениса Шмигаля, наразі повоєнне відновлення України оцінюється в 750 млрд доларів.