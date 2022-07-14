Шмигаль закликав корейський бізнес, який покинув рф, переходити в Україну

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"москва вже була змушена щонайменше вдвічі збільшити видатки на свою армію, а тому необхідно перерізати грошовий потік, який агресор отримує від торгівлі та податків іноземних компаній. Це завдання для всіх демократичних країн світу, і ми сподіваємося, що Республіка Корея підтримає таку позицію", - зазначив прем'єр-міністр.

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Шмигаль заявив, що бізнес із росією стає "токсичним", а корейські корпорації, які продовжують працювати там та сплачувати податки, так чи інакше фінансують війну в Україні. Він також запропонував корейським компаніям, які пішли з російського ринку завдяки міжнародним санкціям, перенести своє виробництво до України.

"Запрошуємо корейський бізнес, відомий в усьому світі, долучитись до відбудови України та стати важливою складовою нашого майбутнього", - підсумував прем'єр-міністр.

Нагадаємо

За словами Дениса Шмигаля, наразі повоєнне відновлення України оцінюється в 750 млрд доларів.