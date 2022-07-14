Шмыгаль призвал корейский бизнес, который покинул рф, переходить в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в видеообращении к участникам конференции "Азиатское лидерство" призвал корейский бизнес, который покинул рынок рф, переносить производство в Украину. Он отметил, что Республика Корея может играть более заметную роль в усилиях мирового сообщества относительно помощи Украины, передает УНН.
Цитата
"москва уже была вынуждена по меньшей мере вдвое увеличить расходы на свою армию, поэтому необходимо перерезать денежный поток, который агрессор получает от торговли и налогов иностранных компаний. Это задача для всех демократических стран мира, и мы надеемся, что Республика Корея поддержит такую позицию", - отметил премьер-министр.
Детали
Шмыгаль заявил, что бизнес с россией становится "токсичным", а корейские корпорации, продолжающие работать там и уплачивать налоги, так или иначе финансируют войну в Украине. Он также предложил корейским компаниям, которые ушли с российского рынка благодаря международным санкциям, перенести свое производство в Украину.
"Приглашаем корейский бизнес, известный во всем мире, приобщиться к восстановлению Украины и стать важной составляющей нашего будущего", - подытожил он.
Напомним
По словам Дениса Шмыгаля, сейчас послевоенное восстановление Украины оценивается в 750 млрд долларов.