Шмигаль у Лондоні провів зустріч з Сунаком: говорили про ініціативу Business Compact
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що на полях Конференції з відновлення України в Лондоні у середу провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, пише УНН.
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«Обговорили залучення приватного бізнесу для підтримки економіки України. Вдячні Великій Британії за потужний пакет фінансової допомоги та за запуск ініціативи Business Compact, до якої вже долучилось більше ніж 400 провідних компаній світу», - зазначив Денис Шмигаль у Telegram.
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Очільник українського уряду подякував організацію заходу, що має на меті консолідувати зусилля партнерів задля відбудови нашої держави та знайти дієві механізми безперебійної фінансової підтримки України.
Прем'єр-міністр підкреслив, що Україна цінує підтримку Великої Британії в усіх сферах та покладається на подальше лідерство в об’єднанні міжнародної коаліції на підтримку України.
Нагадаємо
Велика Британія на конференції у Лондоні 21 червня оголосила про допомогу Україні на 3 млрд доларів.