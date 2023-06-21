Шмыгаль в Лондоне провел встречу с Сунаком: говорили об инициативе Business Compact
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на полях Конференции по восстановлению Украины в Лондоне в среду провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, пишет УНН.
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«Обсудили привлечение частного бизнеса для поддержки экономики Украины. Благодарны Великобритании за мощный пакет финансовой помощи и за запуск инициативы Business Compact, к которой уже присоединилось более 400 ведущих компаний мира», - отметил Денис Шмыгаль в Telegram.
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Глава украинского правительства поблагодарил организацию мероприятия, целью которого является консолидировать усилия партнеров для восстановления нашего государства и найти действенные механизмы бесперебойной финансовой поддержки Украины.
Премьер-министр подчеркнул, что Украина ценит поддержку Великобритании во всех сферах и полагается на дальнейшее лидерство в объединении международной коалиции в поддержку Украины.
Напомним
Великобритания на конференции в Лондоне 21 июня объявила о помощи Украине на 3 млрд долларов.