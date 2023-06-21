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Шмыгаль в Лондоне провел встречу с Сунаком: говорили об инициативе Business Compact

Киев • УНН

 • 869993 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на полях Конференции по восстановлению Украины в Лондоне в среду провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, пишет УНН.

Шмыгаль в Лондоне провел встречу с Сунаком: говорили об инициативе Business Compact

Цитата

«Обсудили привлечение частного бизнеса для поддержки экономики Украины. Благодарны Великобритании за мощный пакет финансовой помощи и за запуск инициативы Business Compact, к которой уже присоединилось более 400 ведущих компаний мира», - отметил Денис Шмыгаль в Telegram.

Детали

Глава украинского правительства поблагодарил организацию мероприятия, целью которого является консолидировать усилия партнеров для восстановления нашего государства и найти действенные механизмы бесперебойной финансовой поддержки Украины.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина ценит поддержку Великобритании во всех сферах и полагается на дальнейшее лидерство в объединении международной коалиции в поддержку Украины.

Напомним

Великобритания на конференции в Лондоне 21 июня объявила о помощи Украине на 3 млрд долларов.

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