Прем'єр: кількість зайнятих ліжкомісць у лікарнях не перевищує 30 тисяч

"Наразі вся Україна в помаранчевій зоні й діє карантин вихідного дня. І це зважена альтернатива жорстким обмеженням. Ефективність такої моделі ми зможемо оцінити на початку грудня. Але вже зараз ми фіксуємо зменшення мобільності населення. За даними операторів мобільного зв'язку така мобільність знизилась до найнижчого рівня з часу повного карантину весною", - сказав Шмигаль.

"Менша мобільність людей означає меншу ймовірність зараження. Відповідно, розривається ланцюг захворюваності. Результатом має стати вихід на плато захворілих на початку грудня. Певне покращення ситуації ми можемо бачити вже сьогодні: і за кількістю зайнятих ліжкомісць, і за кількістю захворілих. Фактично другий тиждень пішов, як стабілізувалася кількість хворих, які займають відповідні ліжка в лікарнях на рівні 27-28 тисяч. Ми не рухаємося вгору й не перетинаємо позначку 30 тисяч. Це дуже позитивний результат", - зауважив Прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що глава МОЗ Степанов не виключає введення локдауну.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі необхідності держава готова збільшити вдвічі кількість ліжок для хворих на COVID-19.