Шмигаль привітав рішення ФРН не виводити "Північний потік-2" з-під газової директиви ЄС

"Вітаю рішення Німеччини не виводити “Північний потік-2” з-під вимог оновленої Газової директиви ЄС. Такі дії регулятора демонструють відданість єдиним правилам ЄС, незалежно від компанії чи країни. Зі своєї сторони, Україна та наша газотранспортна система залишаються надійним партнером Європи у питанні забезпечення транзиту енергоресурсів“, — відзначив очільник уряду.

У Кабміні нагадали, що оновлена Газова директива ЄС поширює на трубопроводи, що проходять в морській економічній зоні країн ЄС, норми Третього енергопакету ЄС. Вони зобов’язують оператора резервувати до 50% потужностей газової магістралі для прокачування палива від альтернативних постачальників. Такі правила дозволяють Єврокомісії впроваджувати ефективний адміністративний контроль над постачанням енергоносіїв на ринок ЄС.

Нагадаємо, ФРН відмовилася звільняти “Північний потік-2” від газової директиви ЄС, посол України подякував Берліну за солідарність.

Російський газопровід “Північний потік-2” будується для поставок газу до Німеччини в обхід України. В Україні вказують на політичність цього проекту і на те, що якщо “Північний потік-2” буде побудований, Росія організує серію провокацій, щоб остаточно припинити транзит через Україну. Німеччина заявляє, що не вважає цей проект політичним, і зробила кроки, спрямовані на збереження транзиту газу через Україну.