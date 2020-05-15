Шмыгаль приветствовал решение ФРГ не выводить "Северный поток-2" из-под газовой директивы ЕС

"Поздравляю решение Германии не выводить "Северный поток-2" из-под требований обновленной Газовой директивы ЕС. Такие действия регулятора демонстрируют преданность единым правилам ЕС, независимо от компании или страны. Со своей стороны, Украина и наша газотранспортная система остаются надежным партнером Европы в вопросе обеспечения транзита энергоресурсов", - отметил глава правительства.

В Кабмине напомнили, что обновленная Газовая директива ЕС распространяет на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне страны ЕС, нормы Третьего энергопакета ЕС. Они обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков. Такие правила позволяют Еврокомиссии внедрять эффективный административный контроль над поставками энергоносителей на рынок ЕС.

Напомним, ФРГ отказалась освобождать "Северный поток-2" от газовой директивы ЕС, посол Украины поблагодарил Берлин за солидарность.

Российский газопровод "Северный поток-2" строится для поставок газа в Германию в обход Украины. В Украине указывают на политичность этого проекта и на то, что если "Северный поток-2" будет построен, Россия организует серию провокаций, чтобы окончательно прекратить транзит через Украину. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа через Украину.