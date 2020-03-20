Шмигаль пояснив, навіщо в Україні ввели такі жорсткі карантинні заходи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Жорсткі обмежувальні заходи допоможуть зберегти більше життів від коронавірусної епідемії. Про це сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.
"Чим жорсткіші заходи, тим більше життів ми можемо зберегти від коронвірусу", - сказав Шмигаль.
Він додав, що завданням карантину є скорочення контактів між людьми.
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За його словами, також наразі уряд співпрацює з урядом КНР щодо поставок медикаментів.
"Всі можливі ресурси сьогодні задіяні", - сказав Шмигаль.
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