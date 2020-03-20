Шмыгаль объяснил, зачем в Украине ввели такие жесткие карантинные мероприятия

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103094 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105768 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107744 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106509 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115699 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101433 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105752 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106746 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131647 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130484 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шмыгаль объяснил, зачем в Украине ввели такие жесткие карантинные мероприятия

Шмыгаль объяснил, зачем в Украине ввели такие жесткие карантинные мероприятия

Киев  •  УНН

 • 19694 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Жесткие ограничительные меры помогут сохранить больше жизней от коронавирусной эпидемии. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

"Чем более жесткие меры, тем больше жизней мы можем сохранить от коронвируса", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что задачей карантина является сокращение контактов между людьми.

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По его словам, также пока правительство сотрудничает с правительством КНР по поставкам медикаментов.

"Все возможные ресурсы сегодня задействованы", - сказал Шмыгаль.

Напомним, Зеленского просят восстановить работу метро в Украине.

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