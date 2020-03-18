Шмигаль доручив главам ОДА забезпечити вивезення людей із вокзалів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Уряд доручив главам обласних державних адміністрацій забезпечити вивезення людей з авто- та залізничних вокзалів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
"Багато перевізників стали спекулювати на цінах, що ускладнило повернення наших громадян додому. Тому сьогодні на засіданні доручив головам ОДА невідкладно забезпечити вивезення із залізничних та автовокзалів громадян, які повернулися до України. МВС має забезпечити правопорядок та проконтролювати вивезення громадян у відповідності до встановленого регламенту - не більше 10 людей", - написав Шмигаль.
Він також доручив очільникам облдержадміністрацій спільно з нацполіцією – проконтролювати спекулятивний момент, щоб перевізники не встановлювали "космічні ціни".
Нагадаємо, що Кабмін збирається відшкодувати частину витрат українців за ЖКП в умовах карантину.