Кабмін збирається відшкодувати частину витрат українців за ЖКП в умовах карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив кільком міністерствам розрахувати відсоток відшкодування частини комунальних платежів за період карантину, а також визначити категорію громадян для відшкодування. Відповідне доручення він надав на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"Доручення Мінсоцполітики, Мінфіну, Мінекономіки - прорахувати суму коштів та категорії громадян, а можливо всім, та прорахувати потребу бюджету за відшкодування частини комунальних платежів на час введеного карантину в Україні. Ми своєю постановою ввели карантин, ми закликаємо людей сидіти вдома, держава має взяти на себе часткове відшкодування комунальних послуг, які зростуть у зв'язку з постійним перебування людей в ізоляції вдома", - сказав Шмигаль.
За його словами, у триденний термін міністрества повинні сказати, якій категорії громадян потрібно відшкодувати кошти, чи це потрібно вводити для всіх без виключення.
Нагадаємо, Кабмін буде готуватися до економічної кризи в Україні, яка стане наслідком світової кризи через епідемію коронавірусу.