Кабмин собирается возместить часть расходов украинцев за ЖКУ в условиях карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил нескольким министерствам рассчитать процент возмещения части коммунальных платежей за период карантина, а также определить категорию граждан для возмещения. Соответствующее поручение он дал на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Поручение Минсоцполитики, Минфина, Минэкономики - просчитать сумму средств и категории граждан, а возможно всем, и просчитать потребность бюджета в возмещение части коммунальных платежей на время введенного карантина в Украине. Мы своим постановлением ввели карантин, мы призываем людей сидеть дома, государство должно взять на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые вырастут в связи с постоянным пребыванием людей в изоляции дома", - сказал Шмыгаль.
По его словам, в трехдневный срок министрества должны сказать, какой категории граждан нужно возместить средства, или это нужно вводить для всех без исключения.
Напомним, Кабмин будет готовиться к экономическому кризису в Украине, который станет следствием мирового кризиса из-за эпидемии коронавируса.