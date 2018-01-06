Школярі у США надрукували на 3D-принтері ногу для качки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. У США, у штаті Міссісіпі, учні восьмого класу за допомогою 3D-принтера створили протез для качки з ушкодженою ногою, повідомляє УНН із посиланням на місцевий телеканал KIAT.
Петсі Сміт, господиня качки Пег, знайшла птаха на вулиці. На думку жінки, лапа качки могла бути пошкоджена через укус черепахи.
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Видання відзначає, що учні восьмого класу в рамках шкільного проекту надрукували на 3D-принтері протез для Пег. Відзначається, що конструкцію переглядали близько 30 разів. Завдяки новому протезу Пег може ходити і навіть бігати.
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