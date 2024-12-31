Школи зможуть використати залишки освітньої субвенції на обладнання для "Захисту України"

Кабінет міністрів надав можливість закладам освіти використовувати залишки освітньої субвенції на закупівлю обладнання, мультимедійного та компʼютерного обладнання, необхідного для викладання предмету "Захист України". Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

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"Надано можливість використання залишків освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету), спрямовані на забезпечення викладання навчального предмета "Захист України", на закупівлю засобів навчання, мультимедійного та компʼютерного обладнання", - повідомив Мельничук.

Він зазначив, що відповідні зміни були внесені у постанови №1023 "Питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році" та №1374 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) для забезпечення викладання навчального предмета "Захист України".

Нагадаємо

Оновлений проєкт модельної навчальної програми "Захист України", що розроблений для учнів 10-11 класів, має замінити шкільний предмет "Захист Вітчизни". Проєкт планується запустити вже з цього навчального року в громадах, де дозволяє безпекова ситуація.