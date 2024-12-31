Школы смогут использовать остатки образовательной субвенции на оборудование для «Защиты Украины»
Киев • УНН
Кабмин разрешил учебным заведениям использовать остатки образовательной субвенции на закупку мультимедийного и компьютерного оборудования для предмета «Защита Украины». Изменения внесены в соответствующие постановления.
Кабинет министров предоставил возможность учебным заведениям использовать остатки образовательной субвенции на закупку оборудования, мультимедийного и компьютерного оборудования, необходимого для преподавания предмета "Защита Украины". Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
"Предоставлена возможность использования остатков образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам (по специальному фонду государственного бюджета), направленные на обеспечение преподавания учебного предмета "Защита Украины", на закупку средств обучения, мультимедийного и компьютерного оборудования", - сообщил Мельничук.
Он отметил, что соответствующие изменения были внесены в постановления №1023 "Вопросы предоставления образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам (по специальному фонду государственного бюджета) в 2023 году" и №1374 "Некоторые вопросы предоставления образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам (по специальному фонду государственного бюджета) для обеспечения преподавания учебного предмета „Защита Украины".
Напомним
Обновленный проект модельной учебной программы "Защита Украины„, разработанный для учащихся 10-11 классов, должен заменить школьный предмет "Защита Отечества". Проект планируется запустить уже с этого учебного года в громадах, где позволяет ситуация с безопасностью.