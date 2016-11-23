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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Шість поєдинків цими вихідними відбудуться у рамках Ліги Парі-Матч

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 23 листопада. УНН. Цими вихідними відбудуться чергові матчі у рамках 16-го туру Ліги Парі-Матч, передає УНН-Центр із посиланням на ФФУ.

Шість поєдинків цими вихідними відбудуться у рамках Ліги Парі-Матч

Так, 26 листопада зіграють:

  • “Дніпро” — “Шахтар”;
  • “Сталь” — “Воскла”;
  • “Чорноморець” — “Зірка”;
  • “Олександрія” — “Олімпік”;
  • “Карпати” — “Зоря”;
  • “Волинь” — “Динамо”.

Як повідомляв УНН, наразі після п’ятнадцяти турів чемпіонату України з футболу лідирує “Шахтар”.

Українські Національні Новини

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