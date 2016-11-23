Шість поєдинків цими вихідними відбудуться у рамках Ліги Парі-Матч
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 23 листопада. УНН. Цими вихідними відбудуться чергові матчі у рамках 16-го туру Ліги Парі-Матч, передає УНН-Центр із посиланням на ФФУ.
Так, 26 листопада зіграють:
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- “Дніпро” — “Шахтар”;
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- “Сталь” — “Воскла”;
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- “Чорноморець” — “Зірка”;
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- “Олександрія” — “Олімпік”;
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- “Карпати” — “Зоря”;
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- “Волинь” — “Динамо”.
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Як повідомляв УНН, наразі після п’ятнадцяти турів чемпіонату України з футболу лідирує “Шахтар”.