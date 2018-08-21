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Шість медалей здобули українці на Континентальному Кубку з дзюдо

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Одна “срібна” та п’ять бронзових медалей — такий доробок українських дзюдоїстів на відкритому Континентальному Кубку, що завершився у Мінську, інформує УНН з посиланням на Федерацію дзюдо України.

Шість медалей здобули українці на Континентальному Кубку з дзюдо

Свій перший внесок у олімпійський рейтинг зробив вихованець одеської школи дзюдо Олександр Крук. У ваговій категорії до 90 кг лише у фіналі він зазнав поразки від господаря татамі Віктора Кляусова, перевищивши ліміт покарань.

Бронзові нагороди здобули: Каро Марандян (66 кг) з Кременчука, запорожці Данило Гуцол (100 кг) та Станіслав Бондаренко (+100 кг), а львів’янка Василина Кириченко і Анастасія Сапсай з Черкас перемогли у вирішальних сутичках у важкій ваговій категорії.

Крім того, п’яті місця посіли Олена Ніщета з Дніпра та киянин Андрій Колесник.

Примітно, що після закінчення турніру основна частина команди залишиться у Мінську, де на олімпійській базі “Стайки” до 24-го серпня тренуватиметься на міжнародному тренувальному зборі під егідою Європейського Союзу дзюдо “Going for gold”.

Як повідомлялося раніше, представник України потрапив на п’єдестал в рамках розіграшу нагород на “Гран-Прі” у Будапешті.

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