Шість медалей здобули українці на Континентальному Кубку з дзюдо
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Одна “срібна” та п’ять бронзових медалей — такий доробок українських дзюдоїстів на відкритому Континентальному Кубку, що завершився у Мінську, інформує УНН з посиланням на Федерацію дзюдо України.
Свій перший внесок у олімпійський рейтинг зробив вихованець одеської школи дзюдо Олександр Крук. У ваговій категорії до 90 кг лише у фіналі він зазнав поразки від господаря татамі Віктора Кляусова, перевищивши ліміт покарань.
Бронзові нагороди здобули: Каро Марандян (66 кг) з Кременчука, запорожці Данило Гуцол (100 кг) та Станіслав Бондаренко (+100 кг), а львів’янка Василина Кириченко і Анастасія Сапсай з Черкас перемогли у вирішальних сутичках у важкій ваговій категорії.
Крім того, п’яті місця посіли Олена Ніщета з Дніпра та киянин Андрій Колесник.
Примітно, що після закінчення турніру основна частина команди залишиться у Мінську, де на олімпійській базі “Стайки” до 24-го серпня тренуватиметься на міжнародному тренувальному зборі під егідою Європейського Союзу дзюдо “Going for gold”.
Як повідомлялося раніше, представник України потрапив на п’єдестал в рамках розіграшу нагород на “Гран-Прі” у Будапешті.