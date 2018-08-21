Шесть медалей завоевали украинцы на Континентальном Кубке по дзюдо
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Одна “серебряная” и пять бронзовых медалей — такой задел украинских дзюдоистов на открытом Континентальном Кубке, который завершился в Минске, передает УНН со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины.
Свой первый вклад в олимпийский рейтинг сделал воспитанник одесской школы дзюдо Александр Крук. В весовой категории до 90 кг только в финале он потерпел поражение от хозяина татами Виктора Кляусова, превысив лимит наказаний.
Бронзовые награды получили: Каро Марандян (66 кг) из Кременчуга, запорожцы Даниил Гуцол (100 кг) и Станислав Бондаренко (+100 кг), а львовянка Василиса Кириченко и Анастасия Сапсай из Черкасс победили в решающих схватках в тяжелой весовой категории.
Кроме того, пятые места заняли Елена Нищета из Днепра и киевлянин Андрей Колесник.
Примечательно, что по окончании турнира основная часть команды останется в Минске, где на олимпийской базе “Стайки” до 24-го августа будет тренироваться на международном тренировочном сборе под эгидой Европейского Союза дзюдо “Going for gold”.
Как сообщалось ранее, представитель Украины попал на пьедестал в рамках розыгрыша наград на “Гран-При” в Будапеште.