Шість людей після корпоративу потрапили у ДТП на Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Шість людей постраждали в ДТП, яка сталася близько опівночі в Тростянці на Сумщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області.
Інформація про дорожньо-транспортну подію до чергової частини Тростянецького відділення поліції надійшло о 23:40. Коли викликані працівники поліції прибули на місце події, вони застали всіх учасників аварії та екіпаж "швидкої". Медики констатували у 40-річної громадянки перелам гомілки, ще один потерпілий, 35-річний чоловік, був госпіталізований з закритим переломом стегна. Двох осіб госпіталізували з травмами ніг, ще четверо відбулися подряпинами.
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Як встановили полісмени, 26-річний водій ВАЗ-2101, попередньо будучи нетверезим, сів за кермо своєї автівки. На одній з вулиць Тростянця він врізався у компанію таких же підпилих громадян, які після корпоративу поверталися додому, простуючи натовпом просто по проїжджій частині дороги. До того ж, ускладнені погодні умови – туман, волога поверхня траси, не дозволили водія вчасно зреагувати на "перепону".
Усі учасники аварії були обстежені на вміст алкоголя в крові, працівники поліції за даним фактом вже відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Слідство триває.
Нагадаємо, внаслідок ДТП під Києвом постраждала дитина.