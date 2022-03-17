Шевченко розпочав збір коштів для постраждалих від військового нападу РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Рекордсмен збірної України з футболу Андрій Шевченко оголосив про початок благодійної ініціативи "Play Your Part for Ukraine", повідомляє УНН з посиланням на Twitter Шевченка.
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Благодійний фонд буде покликаний на допомогу усім, хто постраждав від військового вторгнення росії в Україну.
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"У нас дві цілі. Перша – зібрати кошти та допомогти дітям, жінкам, старим, які тікають від війни. Ситуація трагічна, у багатьох містах немає їжі, води, ліків. Друга мета – дати відчути українському народу нашу близькість. Ми захищаємо нашу свободу, наш дім. Намагаємося допомогти всім, хто цього потребує", – сказано у зверненні Шевченка.
Примітно, що раніше Шевченко заявляв про готовність поселити кількох дітей-біженців у своєму будинку у Лондоні.
Що передувало цьому
Титуловані англійський та німецький клуби провели акції підтримки України.