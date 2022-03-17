Шевченко начал сбор средств для пострадавших от военного нападения РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Рекордсмен сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил о начале благотворительной инициативы "Play Your Part for Ukraine", сообщает УНН со ссылкой на Twitter Шевченко.
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Благотворительный фонд будет призван на помощь всем, кто пострадал от военного вторжения россии в Украину.
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"У нас две цели. Первая - собрать средства и помочь детям, женщинам, старикам, которые бегут от войны. Ситуация трагическая, во многих городах нет еды, воды, лекарств. Вторая цель - дать почувствовать украинскому народу нашу близость. Мы защищаем нашу свободу, наш дом. Стараемся помочь всем, кто в этом нуждается", - сказано в обращении Шевченко.
Примечательно, что ранее Шевченко заявлял о готовности поселить нескольких детей-беженцев в своем доме в Лондоне.
Что предшествовало этому
Титулованные английский и немецкий клубы провели акции поддержки Украины.