Титуловані англійський та німецький клуби провели акції підтримки України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Футбольний світ продовжив різноманітні акції підтримки Україні через війну, яку розв'язали російські окупанти, повідомляє УНН з посиланням на сторінки клубів у Twitter.
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Перед початком гри 29 туру Англійської Прем'єр-ліги між "Арсеналом" та дортмундською "Боруссією" команди розтягнули величезний прапор України з написом "Football Stands Together".
Також "каноніри" повернули у домашню роздягальню футболку Олега Лужного, який виступав за лондонський клуб у період з 1999-го до 2003-го року.
Натомість німецькі клуби "Боруссія" (Дортмунд) та "Армінія" в очному матчі 26-го туру футбольної Бундесліги також підтримали Україну.
Перед матчем обидві команди вийшли з банером у кольорах українського прапора та написом "Зупиніть війну!". Крім того, логотип спонсора "Боруссії" також був у кольорах українського прапора, як і капітанська пов'язка "Джмелів". У стані "Боруссії" свого часу виступав вінгер збірної України Андрій Ярмоленко.
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