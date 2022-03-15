Титулованные английский и немецкий клубы провели акции поддержки Украины

Детали

Перед началом игры 29 тура Английской Премьер-лиги между "Арсеналом" и дортмундской "Боруссией" команды растянули огромный флаг Украины с надписью "Football Stands Together".

Также "канониры" вернули в домашнюю раздевалку футболку Олега Лужного, который выступал за лондонский клуб в период с 1999-го до 2003-го года.

Зато немецкие клубы "Боруссия" (Дортмунд) и "Арминия" в очном матче 26-го тура футбольной Бундеслиги также поддержали Украину.

Перед матчем обе команды вышли с баннером в цветах украинского флага и надписью "Остановите войну!". Кроме того, логотип спонсора "Боруссии" также был в цветах украинского флага, как и капитанская повязка "Шмелей". В стане "Боруссии" в свое время выступал вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Напомним

Слезы на глазах и траурная повязка на руке: Ярмоленко впервые за полтора года забил гол в АПЛ.



