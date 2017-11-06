Шевченко назвав необхідні компоненти для прогресу збірної України

За словами керманича "синьо-жовтих", в контрольному матчі зі Словаччиною українська збірна не відходитиме від свої принципів побудови гри, але певні зміни все ж плануються.

"Своїми принципами ми не поступатимемося. А от модифікувати гру команди потрібно. У відборі, який завершився, ми не дорахувалися очок в матчах із сильними суперниками. Ми маємо модифікувати команду в плані уміння контролювати гру. Слід працювати над контролем м’яча. Наша команда створює гольові моменти, утім погано їх реалізовує. Потрібно краще розуміти, коли необхідно грати "першим номером", а коли перелаштовуватися, грати компактніше", - зауважив Шевченко.

Також тренер прокоментував негативні результати в іграх із сильними командами.

"У матчах із сильними суперниками ми створювали моменти, але не реалізовували їх, а потім нам дорого коштували помилки.

Інколи футболісти не до кінця розуміють, як складається гра, а вони мають витискати максимум. Працюватимемо над стабільністю і надійністю в обороні".

Нагадаємо, що майбутні два роки Шевченко на чолі збірної боротиметься за путівку на Євро-2020.