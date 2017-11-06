Шевченко назвал необходимые компоненты для прогресса сборной Украины

По словам руководителя "сине-желтых", в контрольном матче со Словакией украинская сборная не будет отходить от своих принципов построения игры, но некоторые изменения все же планируются.

"Своим принципам мы не будем уступать. А вот модифицировать игру команды нужно. В отборе, который завершился, мы не досчитались очков в матчах с сильными соперниками. Мы будем модифицировать команду в плане умения контролировать игру. Следует работать над контролем мяча. Наша команда создает голевые моменты, впрочем плохо их реализует. Нужно лучше понимать, когда необходимо играть "первым номером", а когда перестраиваться, играть компактнее", - отметил Шевченко.

Также тренер прокомментировал негативные результаты в играх с сильными командами.

"В матчах с сильными соперниками мы создавали моменты, но не реализовывали их, а потом нам дорого стоили ошибки.

Иногда футболисты не до конца понимают, как складывается игра, а они должны выжимать максимум. Работать над стабильностью и надежностью в обороне", - добавил он.

Напомним, что предстоящие два года Шевченко во главе сборной будет бороться за путевку на Евро-2020.