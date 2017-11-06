Шевченко назвал необходимые компоненты для прогресса сборной Украины

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 57048 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 124544 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105918 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108539 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107078 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100251 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 105170 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102492 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Шевченко назвал необходимые компоненты для прогресса сборной Украины

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Главный тренер национальной сборной Украины рассказал о том, что именно необходимо модифицировать в игре команды Украины и поделился планами на будущее. Об этом сообщает ФФУ, передает УНН.

По словам руководителя "сине-желтых", в контрольном матче со Словакией украинская сборная не будет отходить от своих принципов построения игры, но некоторые изменения все же планируются.

"Своим принципам мы не будем уступать. А вот модифицировать игру команды нужно. В отборе, который завершился, мы не досчитались очков в матчах с сильными соперниками. Мы будем модифицировать команду в плане умения контролировать игру. Следует работать над контролем мяча. Наша команда создает голевые моменты, впрочем плохо их реализует. Нужно лучше понимать, когда необходимо играть "первым номером", а когда перестраиваться, играть компактнее", - отметил Шевченко.

Также тренер прокомментировал негативные результаты в играх с сильными командами.

"В матчах с сильными соперниками мы создавали моменты, но не реализовывали их, а потом нам дорого стоили ошибки.

Иногда футболисты не до конца понимают, как складывается игра, а они должны выжимать максимум. Работать над стабильностью и надежностью в обороне", - добавил он.

Напомним, что предстоящие два года Шевченко во главе сборной будет бороться за путевку на Евро-2020.

Украинские Национальные Новости

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