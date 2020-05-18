Шевченко назвав найгірший момент в кар'єрі футболіста

"До сих пір я не можу спокійно дивитися на момент, коли я не забив на останніх хвилинах додаткового часу - Єжи Дудек відбив два моїх удари в упор. Дуже важко зрозуміти, що там сталося. Що стосується пенальті, можу сказати, що помилився - я повинен був його реалізовувати. До цього я дуже спокійно ставлюся, але момент в грі залишається для мене загадкою. Я не можу підібрати слова, щоб пояснити цю ситуацію", - розповів Шевченко.

Зауважимо, що основний час фіналу Ліги чемпіонів 2005 завершився з рахунком 3:3, а в серії пенальті "мерсисайдці" виявилися більш вдалими за суперника.

Нагадаємо, що Шевченко також прокоментував роботу Олега Блохіна на чолі збірної України.