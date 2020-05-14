Шевченко оцінив роботу Блохіна на чолі збірної України

Шевченко назвав Блохіна великим футболістом, та тренером підхід якого імпонував нинішньому наставнику збірної.

“У мене залишилися дуже хороші спогади від виступів за збірну України під керівництвом Олега Блохіна — великого футболіста і амбітної людини. Прекрасно пам’ятаю, як відразу після свого призначення тренер зробив досить резонансну на той момент заяву. Було не досить важливо, що ми ще не знали результатів жеребкування відбіркового турніру, а там команда сіялася з четвертого кошика. Підкуповувала впевненість Олега Володимировича в своїх силах і в футболістах. Мені імпонував такий підхід з чітко поставленою задачею. Після стількох невдалих виступів у плей-офф, коли ми зупинялися за крок від великих форумів, посісти перше місце в групі було вкрай необхідно. Блохін був хорошим мотиватором. Збірна України пройшла тоді дуже складний і довгий шлях, і у цієї казки був щасливий кінець”, — наголосив Шевченко.

Додамо, на чолі збірної України Блохін працював з 2003 по 2007 роки і з 2011 по 2012-ті.