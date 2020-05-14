Шевченко оценил работу Блохина во главе сборной Украины

Шевченко назвал Блохина великим футболистом, и тренером подход которого импонировал нынешнему наставнику сборной.

“У меня остались очень хорошие воспоминания от выступлений за сборную Украины под руководством Олега Блохина — великого футболиста и амбициозного человека. Прекрасно помню, как сразу после своего назначения тренер сделал достаточно резонансное на тот момент заявление. Было недостаточно важно, что мы еще не знали результатов жеребьевки отборочного турнира, а там команда сеялась из четвертой корзины. Подкупала уверенность Олега Владимировича в своих силах и в футболистах. Мне импонировал такой подход с четко поставленной задачей. После стольких неудачных выступлений в плей-офф, когда мы останавливались в шаге от крупных форумов, занять первое место в группе было крайне необходимо. Блохин был хорошим мотиватором. Сборная Украины прошла тогда очень сложный и долгий путь, и у этой сказки был счастливый конец”, — отметил Шевченко.

Добавим, во главе сборной Украины Блохин работал с 2003 по 2007 годы и с 2011 по 2012-е.