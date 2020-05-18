Шевченко назвал самый худший момент в карьере футболиста

"До сих пор я не могу спокойно смотреть на момент, когда я не забил на последних минутах дополнительного времени - Ежи Дудек отразил два моих удары в упор. Очень трудно понять, что там произошло. Что касается пенальти, могу сказать, что ошибся - я должен был его реализовывать. До этого я очень спокойно отношусь, но момент в игре остается для меня загадкой. я не могу подобрать слова, чтобы объяснить эту ситуацию", - рассказал Шевченко.

Заметим, что основное время финала Лиги чемпионов 2005 завершился со счетом 3:3, а в серии пенальти "мерсисайдцы" оказались более удачными, чем соперник.

Напомним, что Шевченко также прокомментировал работу Олега Блохина во главе сборной Украины.