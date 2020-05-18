Шевченко назвал самый худший момент в карьере футболиста
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил финал Лиги чемпионов 2005 года, который остался для него худшим воспоминанием в игровой карьере, сообщает УНН со ссылкой на телеканалы "Футбол 1/2".
"До сих пор я не могу спокойно смотреть на момент, когда я не забил на последних минутах дополнительного времени - Ежи Дудек отразил два моих удары в упор. Очень трудно понять, что там произошло. Что касается пенальти, могу сказать, что ошибся - я должен был его реализовывать. До этого я очень спокойно отношусь, но момент в игре остается для меня загадкой. я не могу подобрать слова, чтобы объяснить эту ситуацию", - рассказал Шевченко.
Заметим, что основное время финала Лиги чемпионов 2005 завершился со счетом 3:3, а в серии пенальти "мерсисайдцы" оказались более удачными, чем соперник.
Напомним, что Шевченко также прокомментировал работу Олега Блохина во главе сборной Украины.