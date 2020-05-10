Шестеро хворих на коронавірус перебувають у тяжкому стані на Кіровоградщині

"За минулу добу лабцентр провів 225 ПЛР-тестувань. Із них підтвердились п’ять нових випадків захворювань на COVID-19 в області. Йдеться про двох жінок та двох чоловіків з Кропивницького, чоловіка з с. Високі Байраки Кропивницького району", - зазначили в пресслужбі.

Від коронавірусу продовжують наразі лікуватися 157 жителів регіону. Із них: 98 інфікованих мають стан ближче до задовільного й знаходяться вдома на самоізоляції. 59 осіб госпіталізовані. Шестеро пацієнтів у важкому стані. Серед їхньої кількості - троє знаходяться на штучній вентиляції легень.

Нагадаємо, за останню добу на COVID-19 в Україні захворіли 522 людини, померли 15 осіб.