Шестеро больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 мая. УНН. От коронавируса продолжают лечиться 157 жителей Кировоградской области, из них шестеро - в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Кировоградской ОГА, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки лабцентр провел 225 ПЦР-тестов. Из них подтвердились пять новых случаев заболеваний COVID-19 в области. Речь идет о двух женщинах и двух мужчинах из Кропивницкого, мужчине из с. Высокие Байраки Кропивницкого района", - отметили в пресс-службе.
От коронавируса продолжают пока лечиться 157 жителей региона. Из них: 98 инфицированных имеют состояние ближе к удовлетворительному и находятся дома на самоизоляции. 59 человек госпитализированы. Шесть пациентов в тяжелом состоянии. Среди их числа - трое находятся на искусственной вентиляции легких.
Напомним, за последние сутки COVID-19 в Украине заболели 522 человека, умерли 15 человек.