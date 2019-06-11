Шефчович 13 червня відвідає Москву: обіцяв говорити про Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Заступник голови Єврокомісії у справах Енергетичного союзу Марош Шефчович 13 червня здійснить візит до Москви. Відповідна інформація розміщена на сайті Європейської комісії, передає УНН.
Так, відповідно до календаря Шефчовича, 13 червня він матиме зустріч з першим віце-прем’єр-міністром — міністром фінансів РФ Антоном Силуановим та Міністром енергетики РФ Олександром Новаком.
У той же день у віце-президента ЄК запланована зустріч з ректором Московського державного інституту міжнародних відносин (МГІМО) Анатолієм Торкуновим. Шефчович планує також зустрітись з представниками європейського бізнесу в РФ.
Зазначимо, під час візиту до Києва на інавгурацію Президента України Володимира Зеленського Шефчович заявив журналістам про намір наголосити під час візиту до Москви, що “Євросоюз прагне і має намір якнайшвидше відновити (тристоронні — ред.) переговори” між Росією, Україною та ЄС щодо транзиту газу.
“Йдеться не лише про те щоб знайти рішення на цю зиму, а про те, щоб укласти новий довгостроковий договір про транзит природного газу”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, минулого тижня у “Газпромі” заявили про готовність почати переговори щодо постачання газу в Україну зі знижкою.
Коментуючи цю заяву, голова НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв заявив, що Україна готова до переговорів з Росією щодо газу, але виключно в тристоронньому форматі, а будь-які нові контракти України і РФ повинні укладатися на основі європейських норм і з повагою до рішень міжнародних арбітражів.