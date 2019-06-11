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Шефчович 13 июня посетит Москву: обещал говорить об Украине

Киев • УНН

 • 8740 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергетического союза Марош Шефчович 13 июня осуществит визит в Москву. Соответствующая информация размещена на сайте Европейской комиссии, передает УНН.

Шефчович 13 июня посетит Москву: обещал говорить об Украине

Так, согласно календарю Шефчовича, 13 июня он встретится с первым вице-премьер-министром - министром финансов РФ Антоном Силуановым и министром энергетики РФ Александром Новаком.

В тот же день у вице-президента ЕК запланирована встреча с ректором Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолием Торкуновым. Шефчович планирует также встретиться с представителями европейского бизнеса в РФ.

Отметим, во время визита в Киев на инаугурацию Президента Украины Владимира Зеленского Шефчович заявил журналистам о намерении акцентировать во время визита в Москву, что "Евросоюз стремится и намерен как можно быстрее восстановить (трехсторонние - ред.) переговоры" между Россией, Украиной и ЕС по транзиту газа.

"Речь идет не только о том, чтобы найти решение в эту зиму, а о том, чтобы заключить новый долгосрочный договор о транзите природного газа", - сказал он.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе в "Газпроме" заявили о готовности начать переговоры по поставкам газа в Украину со скидкой.

Комментируя это заявление, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина готова к переговорам с Россией по газу, но исключительно в трехстороннем формате, а любые новые контракты Украины и РФ должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей.

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