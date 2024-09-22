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Що таке «агреман» та як країни демонструють небажання бачити ту чи іншу людину послом у себе – пояснює МЗС

Що таке «агреман» та як країни демонструють небажання бачити ту чи іншу людину послом у себе – пояснює МЗС

Київ • УНН

 • 20150 перегляди

МЗС розкриває дипломатичні тонкощі процесу отримання агреману та реакції на небажаних кандидатів.

Агреман — це офіційне схвалення, попередня згода уряду однієї країни на призначення посла з іншої. У новій публікації в рамках освітньої серії #ABCDiplomacy МЗС розповіли значення цього схвалення, пише УНН.

"Агреман — це офіційне схвалення, попередня згода уряду однієї країни на призначення посла з іншої. Без цього схвалення пан чи пані посол не може офіційно розпочинати виконання своїх обов’язків", - пояснили в МЗС.

Запит про агреман при зміні послів може проводитися шляхом направлення вербальної ноти або через дипломатичного представника країни, яка робить запит.

У зовнішньополітичному відомстві також роз’яснили дипломатичні тонкощі того, як країни демонструють своє небажання бачити ту чи іншу особу послом у своїй країні.

"Не заведено давати негативну відповідь на запит у формі офіційної відмови. Сама затримка з відповіддю свідчить про небажання уряду країни перебування приймати певну особу як посла. Якщо ж рішення позитивне, уряд країни перебування намагається не затримувати відповідь про агреман". – пояснили в МЗС.

Сибіга провів нараду з послами та консулами та окреслив пріоритети української дипломатії в умовах війни08.09.24, 23:35 • 70596 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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