Що таке «агреман» та як країни демонструють небажання бачити ту чи іншу людину послом у себе – пояснює МЗС
Київ • УНН
МЗС розкриває дипломатичні тонкощі процесу отримання агреману та реакції на небажаних кандидатів.
Агреман — це офіційне схвалення, попередня згода уряду однієї країни на призначення посла з іншої. У новій публікації в рамках освітньої серії #ABCDiplomacy МЗС розповіли значення цього схвалення, пише УНН.
"Агреман — це офіційне схвалення, попередня згода уряду однієї країни на призначення посла з іншої. Без цього схвалення пан чи пані посол не може офіційно розпочинати виконання своїх обов’язків", - пояснили в МЗС.
Запит про агреман при зміні послів може проводитися шляхом направлення вербальної ноти або через дипломатичного представника країни, яка робить запит.
У зовнішньополітичному відомстві також роз’яснили дипломатичні тонкощі того, як країни демонструють своє небажання бачити ту чи іншу особу послом у своїй країні.
"Не заведено давати негативну відповідь на запит у формі офіційної відмови. Сама затримка з відповіддю свідчить про небажання уряду країни перебування приймати певну особу як посла. Якщо ж рішення позитивне, уряд країни перебування намагається не затримувати відповідь про агреман". – пояснили в МЗС.
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