Что такое «агреман» и как страны демонстрируют нежелание видеть того или иного человека послом у себя - объясняет МИД

Агреман - это официальное одобрение, предварительное согласие правительства одной страны на назначение посла из другой. В новой публикации в рамках образовательной серии #ABCDiplomacy МИД рассказали значение этого одобрения, пишет УНН.

"Агреман - это официальное одобрение, предварительное согласие правительства одной страны на назначение посла из другой. Без этого одобрения господин или госпожа посол не может официально приступать к выполнению своих обязанностей", - пояснили в МИД.

Запрос об агремане при смене послов может проводиться путем направления вербальной ноты или через дипломатического представителя страны, которая делает запрос.

Во внешнеполитическом ведомстве также разъяснили дипломатические тонкости того, как страны демонстрируют свое нежелание видеть то или иное лицо послом в своей стране.

"Не принято давать отрицательный ответ на запрос в форме официального отказа. Сама задержка с ответом свидетельствует о нежелании правительства страны пребывания принимать определенное лицо в качестве посла. Если же решение положительное, правительство страны пребывания старается не задерживать ответ об агремане", - пояснили в МИД.

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