Сибига провел совещание с послами и консулами и очертил приоритеты украинской дипломатии в условиях войны

Провел важное совещание с послами и генеральными консулами, во время которого очертил ключевые направления работы украинской дипломатии в условиях войны. Об этом сообщает глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

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В своей речи Сибига акцентировал, что в условиях войны "выходных не бывает". Главными приоритетами для украинской дипломатии остаются обеспечение Вооруженных Сил Украины оружием и другими необходимыми ресурсами. Министерство иностранных дел должно ежедневно работать на поддержку сил обороны.

Сибига также определил несколько первоочередных задач на ближайшие месяцы, подчеркнув важность различных направлений работы, которые охватывают различные вопросы, площадки и континенты. Он объявил об усилении координирующей роли МИД в этих вопросах.

В частности, Сибига отметил необходимость адаптации Министерства к реалиям войны и внедрении современных дипломатических практик.

В своем заявлении Сибига объявил о решении отозвать временного поверенного Украины в Грузии из-за недостаточного понимания реалий дипломатии в состоянии войны. Он также сообщил о первых кадровых решениях, включая создание новой структуры Министерства, пересмотр штатных расписаний посольств и запланированную встречу с руководителями ведущих университетов для привлечения молодых специалистов.

В частности, было подано представление об увольнении заместителя министра Ирины Боровец. Сибига подчеркнул, что эффективность и самоотверженность - это ключевые качества, которые он ожидает от своей команды.

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