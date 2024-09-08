Сибіга провів нараду з послами та консулами та окреслив пріоритети української дипломатії в умовах війни
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України провів нараду з послами та консулами. Сибіга визначив ключові напрями роботи дипломатії, включаючи підтримку ЗСУ та адаптацію МЗС до реалій війни.
Провів важливу нараду з послами та генеральними консулами, під час якої окреслив ключові напрями роботи української дипломатії в умовах війни. Про це повідомляє очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.
Деталі
У своїй промові Сибіга акцентував, що в умовах війни "вихідних не буває". Головними пріоритетами для української дипломатії залишаються забезпечення Збройних Сил України зброєю та іншими необхідними ресурсами. Міністерство закордонних справ має щодня працювати на підтримку сил оборони.
Сибіга також визначив кілька першочергових задач на найближчі місяці, підкресливши важливість різноманітних напрямків роботи, які охоплюють різні питання, майданчики та континенти. Він оголосив про посилення координуючої ролі МЗС у цих питаннях.
Зокрема, Сибіга наголосив на необхідності адаптації Міністерства до реалій війни і впровадженні сучасних дипломатичних практик.
У своїй заяві Сибіга оголосив про рішення відкликати тимчасового повіреного України в Грузії через недостатнє розуміння реалій дипломатії у стані війни. Він також повідомив про перші кадрові рішення, включаючи створення нової структури Міністерства, перегляд штатних розкладів посольств і заплановану зустріч із керівниками провідних університетів для залучення молодих спеціалістів.
Зокрема, було подане подання про звільнення заступниці міністра Ірини Боровець. Сибіга підкреслив, що ефективність і самовідданість – це ключові якості, які він очікує від своєї команди.
Новий голова МЗС Сибіга анонсував кадрові зміни07.09.24, 10:59 • 71713 переглядiв