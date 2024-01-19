Ще плюс 920 окупантів і 20 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 374 520 осіб особового складу і 6167 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 374 520 осіб, 6167 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.24 орієнтовно склали:
особового складу‒ близько 374520 (+920) осіб,
танків ‒ 6167 (+20) од,
бойових броньованих машин ‒ 11445 (+35) од,
артилерійських систем – 8854 (+19) од,
РСЗВ – 966 (+0) од,
засоби ППО ‒ 654 (+1) од,
літаків – 331 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6929 (+4),
крилаті ракети ‒ 1818 (+0),
кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 11831 (+37) од,
спеціальна техніка ‒ 1384 (+4).
Доповнення
Протягом минулої доби відбулося 127 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 81 авіаційний ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.