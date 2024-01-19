Еще плюс 920 оккупантов и 20 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Бельгийский Музей Африки исследует происхождение своих коллекций, приобретенных во время колонизации

В Бельгии исследователи изучают происхождение предметов из музейных коллекций, многие из которых были приобретены в период колонизации. А потом будут ждать от властей Демократической республики Конго запроса о реституции объектов культурного наследия.