Ще плюс 1280 окупантів і 8 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 545 090 осіб особового складу і 8107 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 545 090 осіб, 8107 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 545 090 (+1280) осіб,
- танків ‒ 8107 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15566 (+16) од,
- артилерійських систем – 14655 (+56) од,
- РСЗВ – 1114 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 874 (+0) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11641 (+21),
- крилаті ракети ‒ 2335 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19787 (+74) од,
- спеціальна техніка ‒ 2452 (+4).
Генштаб: тривають бої в районі Вовчанська та біля Синьківки і Стельмахівки30.06.24, 20:08 • 28845 переглядiв