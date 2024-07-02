Ще плюс 1280 окупантів і 8 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 545 090 осіб, 8107 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 545 090 (+1280) осіб,

танків ‒ 8107 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 15566 (+16) од,

артилерійських систем – 14655 (+56) од,

РСЗВ – 1114 (+3) од,

засоби ППО ‒ 874 (+0) од,

літаків – 360 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11641 (+21),

крилаті ракети ‒ 2335 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19787 (+74) од,

спеціальна техніка ‒ 2452 (+4).

Генштаб: тривають бої в районі Вовчанська та біля Синьківки і Стельмахівки