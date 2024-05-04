Ще плюс 1260 окупантів і 12 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 473 400 осіб особового складу і 7366 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 473 400 осіб, 7366 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 473 400 (+1260) осіб,
- танків ‒ 7366 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14156 (+27) од,
- артилерійських систем – 12148 (+46) од,
- РСЗВ – 1055 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 788 (+2) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9611 (+31),
- крилаті ракети ‒ 2127 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16337 (+71) од,
- спеціальна техніка ‒ 2001 (+8).
Доповнення
Упродовж минулої доби відбулося 119 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
На фронті відбулося 119 бойових зіткнень – Генштаб04.05.24, 07:17 • 92479 переглядiв