Ще плюс 1260 окупантів і 12 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 473 400 осіб, 7366 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 473 400 (+1260) осіб,

танків ‒ 7366 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 14156 (+27) од,

артилерійських систем – 12148 (+46) од,

РСЗВ – 1055 (+2) од,

засоби ППО ‒ 788 (+2) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9611 (+31),

крилаті ракети ‒ 2127 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16337 (+71) од,

спеціальна техніка ‒ 2001 (+8).

Доповнення

Упродовж минулої доби відбулося 119 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На фронті відбулося 119 бойових зіткнень – Генштаб