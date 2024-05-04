Еще плюс 1260 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 473 400 человек, 7366 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 473 400 (+1260) человек,

танков - 7366 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 14156 (+27) ед,

артиллерийских систем - 12148 (+46) ед,

РСЗО - 1055 (+2) ед,

средства ППО - 788 (+2) ед,

самолетов - 348 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9611 (+31),

крылатые ракеты - 2127 (+1),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 16337 (+71) ед,

специальная техника - 2001 (+8).

Дополнение

За прошедшие сутки произошло 119 боевых столкновений. В общем, враг нанес 5 ракетных и 105 авиационных ударов, совершил 91 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На фронте произошло 119 боевых столкновений - Генштаб