Шапаренко про гол чинним чемпіонам світу: здійснилася моя мрія
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Півзахисник національної збірної України Микола Шапаренко прокоментував нічийний результат поєдинку з чинними чемпіонами світу Францією (1:1) та відзначив свій дебютний гол за збірну України, повідомляє УНН з посиланням на сайт УАФ.
Деталі
Гол у ворота Франції Шапаренко назвав здійсненням мрії.
"Здійснилася моя мрія — забити за збірну. Я завжди цього хотів. Шкода, що впустили перемогу. Спогади про цю гру та цей гол залишаться в мене в пам’яті назавжди. Ми добре зіграли, нав’язували боротьбу, виглядали не гірше французів в атаці. Але треба ще працювати й працювати", - відзначив півзахисник.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Головний тренер збірної Франції про матч з Україною: суперник організував нам проблеми
Також Шапаренко вірить у перемоги в найближчих матчах "синьо-жовтих".
"Попереду в нас ще три відбірні поєдинки, в яких ми повинні брати свої очки. Ми маємо виходити на ці матчі з таким самим налаштуванням, як на Францію, і здобувати позитивні результати", — резюмував Шапаренко.
Нагадаємо
Фінляндія обіграла Казахстан у матчі суперників збірної України у відборі на ЧС-2022.