Шапаренко про гол чинним чемпіонам світу: здійснилася моя мрія

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Гол у ворота Франції Шапаренко назвав здійсненням мрії.

"Здійснилася моя мрія — забити за збірну. Я завжди цього хотів. Шкода, що впустили перемогу. Спогади про цю гру та цей гол залишаться в мене в пам’яті назавжди. Ми добре зіграли, нав’язували боротьбу, виглядали не гірше французів в атаці. Але треба ще працювати й працювати", - відзначив півзахисник.

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Також Шапаренко вірить у перемоги в найближчих матчах "синьо-жовтих".

"Попереду в нас ще три відбірні поєдинки, в яких ми повинні брати свої очки. Ми маємо виходити на ці матчі з таким самим налаштуванням, як на Францію, і здобувати позитивні результати", — резюмував Шапаренко.

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Фінляндія обіграла Казахстан у матчі суперників збірної України у відборі на ЧС-2022.