Головний тренер збірної Франції про матч з Україною: суперник організував нам проблеми

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“Ми розпочали матч з однією тактичною схемою, але вона провалилася. У другому таймі ми змінили розстановку, і це принесло свої плоди. Ми бачили, що до перерви українська команда мала певну перевагу на окремих ділянках поля. Ми мали реагувати. Суперник організував нам проблеми. Ми прийняли цей бій”, — заявив Дешам.

Нагадаємо

Україна зіграла внічию із Францією у відборі на ЧС-2022.