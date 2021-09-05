Головний тренер збірної Франції про матч з Україною: суперник організував нам проблеми
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Суперник організував нам проблеми. Ми прийняли цей бій. Так головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував поєдинок відбору ЧС-2022 проти національної команди України в Києві, передає УНН із посиланням на УАФ.
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“Ми розпочали матч з однією тактичною схемою, але вона провалилася. У другому таймі ми змінили розстановку, і це принесло свої плоди. Ми бачили, що до перерви українська команда мала певну перевагу на окремих ділянках поля. Ми мали реагувати. Суперник організував нам проблеми. Ми прийняли цей бій”, — заявив Дешам.
Нагадаємо
Україна зіграла внічию із Францією у відборі на ЧС-2022.