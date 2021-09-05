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Главный тренер сборной Франции о матче с Украиной: соперник организовал нам проблемы

Главный тренер сборной Франции о матче с Украиной: соперник организовал нам проблемы

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 • 22365 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Соперник организовал нам проблемы. Мы приняли этот бой. Так главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поединок отбора ЧМ-2022 против национальной команды Украины в Киеве, передает УНН со ссылкой на УАФ.

Цитата

"Мы начали матч с одной тактической схемой, но она провалилась. Во втором тайме мы изменили расстановку, и это принесло свои плоды. Мы видели, что до перерыва украинская команда имела определенное преимущество на отдельных участках поля. Мы должны были реагировать. Соперник организовал нам проблемы. Мы приняли этот бой", - заявил Дешам.

Напомним

Украина сыграла вничью с Францией в отборе на ЧМ-2022.

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