Україна зіграла внічию із Францією у відборі на ЧС-2022

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17 березня, 09:48 • 161503 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. На НСК "Олімпійський" у Києві відбувся матч відбіркового циклу до чемпіонату світу-2022 за участі збірних України та Франції, передає кореспондент УНН.

Деталі

На 27 хвилині зустрічі французи створили перший небезпечний момент у грі – Грізманн ударом від газону був близьким аби відкрити рахунок, але забракло трохи точності. Відповідь у "жовто-блакитних" вийшла ефектною. Після навісу з кутового Ярмоленко ударом зльоту призвів до значних труднощів голкіпера "триколірних", який відбив м'яч перед собою. На добиванні працював Ілля Забарний, який запустив ігровий снаряд вище поперечини.

Гол відбувся наприкінці тайму. Микола Шапаренко отримав м'яч біля чужої карної зони і ударом в один дотик вразив майже верхній кут воріт Льоріса.

Французи вже на старті другої половини зрівняли рахунок. Марсьяль розібрався у чужій карній зоні та розстріляв ворота Пятова з кількох метрів. Результат матчу надалі не змінився – 1:1.

Доповнення

Франція набрала 9 очок і впевнено лідирує у групі D. Україна має 5 балів.

Українські Національні Новини

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