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Украина сыграла вничью с Францией в отборе на ЧМ-2022

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. На НСК "Олимпийский" в Киеве состоялся матч отборочного цикла к чемпионату мира-2022 с участием сборных Украины и Франции, передает корреспондент УНН.

Детали

На 27 минуте встречи французы создали первый опасный момент в игре — Гризманн ударом от газона был близок чтобы открыть счет, но не хватило немного точности. Ответ в “желто-синих” вышла эффектной. После навеса с углового Ярмоленко ударом слета привел к значительным трудностям голкипера “трехцветных”, который отбил мяч перед собой. На добивании работал Илья Забарный, который запустил игровой снаряд выше перекладины.

Гол состоялся в конце тайма. Николай Шапаренко получил мяч у чужой штрафной зоны и ударом в одно касание поразил почти верхний угол ворот Льориса.

Французы уже на старте второй половины сравняли счет. Марсьяль разобрался в чужой штрафной и расстрелял ворота Пятова с нескольких метров. Результат матча в дальнейшем не изменился — 1:1.

Дополнение

Франция набрала 9 очков и уверенно лидирует в группе D. Украина имеет 5 баллов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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