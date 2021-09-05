Фінляндія обіграла Казахстан у матчі суперників збірної України у відборі на ЧС-2022

Деталі

Єдиний м'яч у зустрічі був забитий на 60 хвилині зусиллями Похьянпало з передачі Уронена – 1:0.

Таким чином, у фінів стало 5 набраних очок в групі D, у Казахстану – 2. На двох останніх місцях розташувалися збірні Боснії і Герцеговини та Казахстану, у яких по два очки, але у боснійців на одну гру зіграно менше.

Доповнення

У групі D Україна здобула наразі 4 бали, а лідирують французи із 8-ма.