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Фінляндія обіграла Казахстан у матчі суперників збірної України у відборі на ЧС-2022

Київ • УНН

 • 23581 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. У поєдинку п'ятого туру кваліфікації до ЧС-2022 збірна Фінляндії на своєму полі здобула мінімальну перемогу над національною командою Казахстану, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Деталі

Єдиний м'яч у зустрічі був забитий на 60 хвилині зусиллями Похьянпало з передачі Уронена – 1:0.

Таким чином, у фінів стало 5 набраних очок в групі D, у Казахстану – 2. На двох останніх місцях розташувалися збірні Боснії і Герцеговини та Казахстану, у яких по два очки, але у боснійців на одну гру зіграно менше.

Доповнення

У групі D Україна здобула наразі 4 бали, а лідирують французи із 8-ма.

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