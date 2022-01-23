Шанувальники іспанської акторки позиваються проти Universal Pictures через те, що її показали у трейлері, але вирізали з фільму
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Двоє американських фанатів кубинсько-іспанської акторки Ани де Армас Конор Вульф із Мериленду і Пітер Росза з Каліфорнії подали до суду на студію Universal Pictures. Вони заплатили за перегляд комедії за участю артистки, але в самому фільмі її не показали. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Деталі
Чоловіки поскаржилися, що заплатили по 3,99 долара (113 гривень) за перегляд фільму “Вчора” (Yesterday), сподіваючись побачити Ану де Армас, але виявилося, що її роль вирізали з фінального сценарію.
Тепер позивачі вимагають 5 мільйонів доларів компенсації від імені всіх “постраждалих глядачів”.
Вони стверджують, що стали жертвами оманливого маркетингу, а Universal Pictures скористалася “славою, сяйвом та блиском” акторки для просування фільму.
“Хоча відповідач використав сцени з пані де Армас у трейлері фільму, щоб рекламувати „Вчора“ та заманити глядачів до продажів і прокату, пані де Армас немає і ніколи не було в публічній версії фільму”, ㅡ йдеться в заяві.
Також чоловіки заявили, що компанія обдурила глядачів, показавши в трейлері вирізану сцену, де головний герой грає пісню The Beatles “Something”. Вони стверджують, що автори фільму використали популярність пісні, запевнивши глядачів, що вона буде у стрічці.
Додамо
Фільм жанру комедія “Вчора” (Yesterday) розповідає про музиканта, який зрозумів, що він єдина людина на Землі, яка може згадати The Beatles після того, як прокинувся в альтернативній часовій шкалі, де їх ніколи не існувало. Тому чоловік вирішив використати відомі хіти гурту як свої, після чого здобув славу.
Акторка Ана де Армас, відома за фільмами “Ножі наголо”, “Той, хто біжить по лезу 2049” та “007: Не час помирати”, мала зіграти в комедії кохану головного героя.