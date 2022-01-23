Шанувальники іспанської акторки позиваються проти Universal Pictures через те, що її показали у трейлері, але вирізали з фільму

КИЇВ. 23 січня. УНН. Двоє американських фанатів кубинсько-іспанської акторки Ани де Армас Конор Вульф із Мериленду і Пітер Росза з Каліфорнії подали до суду на студію Universal Pictures. Вони заплатили за перегляд комедії за участю артистки, але в самому фільмі її не показали. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.