Поклонники испанской актрисы судятся против Universal Pictures из-за того, что ее показали в трейлере, но вырезали из фильма

КИЕВ. 23 января. УНН. Двое американских фанатов кубинско-испанской актрисы Аны де Армас Конор Вульф из Мериленда и Питер Росза из Калифорнии подали в суд на студию Universal Pictures. Они заплатили за просмотр комедии с участием артистки, но в самом фильме ее не показали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.